Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете в России деятельности компании Meta Platforms Inc., сообщает «Интерфакс».

Решение суда вступило в силу немедленно. Мессенджера WhatsApp данные меры не коснутся. В Генпрокуратуре пояснили, что использование соцсетей компании (Facebook и Instagram) не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.