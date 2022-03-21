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Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм
Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете в России деятельности компании Meta Platforms Inc., сообщает «Интерфакс».
Решение суда вступило в силу немедленно. Мессенджера WhatsApp данные меры не коснутся. В Генпрокуратуре пояснили, что использование соцсетей компании (Facebook и Instagram) не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.