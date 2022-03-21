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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

Конституционный суд России

общество

Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

Опубликовано

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете в России деятельности компании Meta Platforms Inc., сообщает «Интерфакс».

Решение суда вступило в силу немедленно. Мессенджера WhatsApp данные меры не коснутся. В Генпрокуратуре пояснили, что использование соцсетей компании (Facebook и Instagram) не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.

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