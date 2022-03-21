Большинством голосов структура была утверждена на пленарном заседании 21 марта.

Администрации города все-таки удалось найти подход к народным избранникам, чтобы те проголосовали за изменения в структуре исполнительной ветви власти.

Основное новшество, которое ранее вызывало несогласие депутатов, — это введение новой должности. Называется она длинно: заместитель главы администрации по вопросам взаимодействия с административными органами, казачеством, профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма.

Собственные источники подсказали «ПИКу», что человек на это новое кресло власти уже подобран.