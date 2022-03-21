Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменская дума приняла новую структуру администрации города

Каменская дума приняла новую структуру администрации города

власть

Каменская дума приняла новую структуру администрации города

Опубликовано

Большинством голосов структура была утверждена на пленарном заседании 21 марта.

Администрации города все-таки удалось найти подход к народным избранникам, чтобы те проголосовали за изменения в структуре исполнительной ветви власти.

Основное новшество, которое ранее вызывало несогласие депутатов, — это введение новой должности. Называется она длинно: заместитель главы администрации по вопросам взаимодействия с административными органами, казачеством, профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма. 

Собственные источники подсказали «ПИКу», что человек на это новое кресло власти уже подобран.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 марта!

Автор: 18.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Миссия ОБСЕ покидает Каменск-Шахтинский

власть

Автомобили миссии ОБСЕ брошены в Ростове-на-Дону￼

9-мм пистолет Макарова

происшествия

Мужчина застрелил бывшую супругу и покончил с собой

В Каменске кассир кинотеатра убежала с выручкой

культура

Кино в Каменске все таки будет

Житель Старой Станицы нашел мобильный телефон и воспользовался им как отмычкой

общество

Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных карт

В расписание некоторых пригородных поездов Дона внесены изменения

транспорт

В расписание некоторых пригородных поездов Дона внесены изменения

Реклама
Вверх