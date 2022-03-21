общество
Какой сегодня день: даты и события 21 марта
Какой сегодня день: даты и события 21 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 марта 2022 года.
Весенний солнцеворот, Вербоносица. Даты, связанные с солнечным циклом, у многих народов отмечались как праздничные. Не стал исключением и день весеннего равноденствия, выпадающий на 20 или 21 марта по новому стилю. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.
На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», — ждали этого дня люди.
Также на весеннее равноденствие приходился день вербы — к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни. В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия. Говорили, например: «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», — это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату.
Знаменательные даты и события
- 630 В Иерусалим возвращена великая христианская святыня — Животворящий Крест
- 1666 Проведена первая перепись населения Канады
- 1963 Закрыта тюрьма Алькатрас
- 1965 К Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9»
Персоны
1813 — 1855
Тимофей Грановский
русский историк-медиевист
1825 — 1890
Александр Можайский
русский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации
1839 — 1881
Модест Мусоргский
русский композитор
1855 — 1920
Лев Лопатин
русский философ, психолог
1865 — 1936
Александр Глазунов
русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель
1889 — 1961
Павел Гойнкис
советский инженер-кораблестроитель, создатель торпедных катеров
1889 — 1957
Александр Вертинский
русский и советский артист, певец и композитор
1895 — 1982
Леонид Утесов
советский эстрадный артист и певец, киноактер, Народный артист СССР
1901 — 1981
Марк Донской
советский кинорежиссер, сценарист, Народный артист СССР
1910 — 1998
Галина Уланова
русская и советская балерина, балетный педагог, Народная артистка СССР
1920 — 1975
Георг Отс
советский эстрадный и оперный певец (лирический баритон), Народный артист СССР
1932 — 2012
Николай Некрасов
советский и российский дирижер, педагог, Народный артист СССР
р. 1950
Сергей Лавров
советский и российский государственный деятель, дипломат, Министр иностранных дел РФ
1952 — 2011
Николай Андрианов
советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион
1960 — 1994
Айртон Сенна
бразильский автогонщик, трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1
р. 1980
Марит Бьорген
норвежская лыжница, восьмикратная олимпийская чемпионка