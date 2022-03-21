Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 марта 2022 года.

Весенний солнцеворот, Вербоносица. Даты, связанные с солнечным циклом, у многих народов отмечались как праздничные. Не стал исключением и день весеннего равноденствия, выпадающий на 20 или 21 марта по новому стилю. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», — ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы — к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни. В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия. Говорили, например: «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», — это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату.

Знаменательные даты и события

630 В Иерусалим возвращена великая христианская святыня — Животворящий Крест

1666 Проведена первая перепись населения Канады

1963 Закрыта тюрьма Алькатрас

1965 К Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9»

Персоны

1813 — 1855

Тимофей Грановский

русский историк-медиевист

1825 — 1890

Александр Можайский

русский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации

1839 — 1881

Модест Мусоргский

русский композитор

1855 — 1920

Лев Лопатин

русский философ, психолог

1865 — 1936

Александр Глазунов

русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель

1889 — 1961

Павел Гойнкис

советский инженер-кораблестроитель, создатель торпедных катеров

1889 — 1957

Александр Вертинский

русский и советский артист, певец и композитор

1895 — 1982

Леонид Утесов

советский эстрадный артист и певец, киноактер, Народный артист СССР

1901 — 1981

Марк Донской

советский кинорежиссер, сценарист, Народный артист СССР

1910 — 1998

Галина Уланова

русская и советская балерина, балетный педагог, Народная артистка СССР

1920 — 1975

Георг Отс

советский эстрадный и оперный певец (лирический баритон), Народный артист СССР

1932 — 2012

Николай Некрасов

советский и российский дирижер, педагог, Народный артист СССР

р. 1950

Сергей Лавров

советский и российский государственный деятель, дипломат, Министр иностранных дел РФ

1952 — 2011

Николай Андрианов

советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион

1960 — 1994

Айртон Сенна

бразильский автогонщик, трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1

р. 1980

Марит Бьорген

норвежская лыжница, восьмикратная олимпийская чемпионка