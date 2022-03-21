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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Досрочный ЕГЭ каменчане сдают в Ростове

В Каменске на ЕГЭ по русскому языку пришли родители

общество

Досрочный ЕГЭ каменчане сдают в Ростове

Досрочный ЕГЭ каменчане сдают в Ростове

Опубликовано

21 марта пишут литературу, химию и географию.

Досрочный этап единого государственного экзамена продлится до 18 апреля. Он проводится для выпускников прошлых лет и тех школьников, которые по уважительной причине не могут присутствовать на основном этапе. 

На участие в этом тапе подали заявки 4 каменчанина. Все они — выпускники прошлых лет. Экзамены досрочной части выпускники сдают в Ростове, поскольку в Каменске их не проводят.

Следующий экзамен по русскому языку — 24 марта. Основной период сдачи выпускных экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября. 

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