21 марта пишут литературу, химию и географию.

Досрочный этап единого государственного экзамена продлится до 18 апреля. Он проводится для выпускников прошлых лет и тех школьников, которые по уважительной причине не могут присутствовать на основном этапе.

На участие в этом тапе подали заявки 4 каменчанина. Все они — выпускники прошлых лет. Экзамены досрочной части выпускники сдают в Ростове, поскольку в Каменске их не проводят.

Следующий экзамен по русскому языку — 24 марта. Основной период сдачи выпускных экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября.