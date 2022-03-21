Контрольно-счетная палата Ростовской области выявила нарушения в ходе работ по капремонту дворца культуры Железнодорожников.

Суть в том, что подрядная организация, которая занималась капитальным ремонтом здания, не выполнила в 2020 году уже оплаченные работы. А сумма внушительная — 19 млн руб.

Данная информация была озвучена на заседании городской думы 21 марта.

Администрация Каменска-Шахтинского подала в суд на подрядчика, а те предъявили встречный иск. О дальнейшей судьбе дворца культуры в мкр. Лиховском читайте в «ПИКе» от 23 марта.