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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Администрация Каменска судится с подрядчиком

Донской глава распорядился ускорить капремонт ДК железнодорожников

власть

Администрация Каменска судится с подрядчиком

Администрация Каменска судится с подрядчиком

Опубликовано

Контрольно-счетная палата Ростовской области выявила нарушения в ходе работ по капремонту дворца культуры Железнодорожников.

Суть в том, что подрядная организация, которая занималась капитальным ремонтом здания, не выполнила в 2020 году уже оплаченные работы. А сумма внушительная — 19 млн руб. 

Данная информация была озвучена на заседании городской думы 21 марта.

Администрация Каменска-Шахтинского подала в суд на подрядчика, а те предъявили встречный иск. О дальнейшей судьбе дворца культуры в мкр. Лиховском читайте в «ПИКе» от 23 марта.

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