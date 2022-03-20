20 марта свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Накануне праздника, 17 марта, представителей многочисленных профессий этой сферы поздравляли от имени властей, в региональных и муниципальных кабинетах у губернатора В. Голубева и у каменского сити-менеджера В. Шевченко.

А сегодня те, кто чинит бытовую технику и автомобили, следит за исправностью всех сетей — газовых, водяных и канализационных, убирает наши дворы и улицы, стрижет, и делает маникюры… В общем, все, от кого зависит красота, чистота, комфорт и удобство нашей жизни, принимают поздравления от родных и друзей. Кто-то из них отмечает праздник на рабочем месте — эти заботы зачастую круглосуточные.

Пожелали поздравить коллег по цеху и руководители нескольких каменских предприятий.

Анна Алексеева, директор сети шинных центров “Шинмастер”:

— Мы все так или иначе пользуемся самыми разными услугами. И не думаем о том, сколько заботливых рук работает с нами, с нашими автомобилями, одеждой, едой… Эти руки делают жизнь красивой и удобной.

Коллектив “Шинмастера” поздравляет коллег с праздником!

В любое время самое ценное для нас — это люди, для которых мы работаем. Мы уверены, что вместе мы справимся с любыми трудностями.

Желаем всем нам побольше человеческой теплоты, поддержки и взаимовыручки. Вместе мы — сила! С праздником!

Владимир Котов, директор ООО “Компас 1”:

— Желаю всем, кто занят в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отличной материальной и технической оснащенности!

Александр Колбасенко, директор сервисного центра по ремонту бытовой техники “КМ-сервис”:

— Хотелось бы в наше тяжелое время пожелать всем, кто трудится в сфере бытового обслуживания, иметь возможность качественно, оперативно и недорого выполнять свою работу. Каждый день мы получаем заказы клиентов, которые ждут от нас выполненную работу или услуг качественно и в срок, сталкиваемся с разными характерами людей, пытаемся учесть их пожелания.

Поэтому хочу пожелать коллегам по цеху терпения и размеренных рабочих дней. Дружных коллективов, работа в которых придаст сил и желания трудиться, поднимет дух и настроение. А руководителям — найти баланс между достойной заработной платой сотрудникам и возможностью устанавливать доступную цену для потребителей. Всем роста, развития и благополучия!

Руслан Ковалев, директор УК “Каменской”:

— В наш профессиональный праздник желаю всем стабильности, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба!

Светлана Манько, директор ООО «МЕГА-М»:

— Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем работников ЖКХ и сферы обслуживания! Все мы знаем, как вы важны для общества, поэтому желаю коллегам мира, добра, взаимной помощи, верных друзей и надежных партнеров. Желаю гордиться тем, что в наших руках спокойная жизнь и прекрасное настроение наших горожан. Пусть в ваш адрес летят лишь слова благодарности!

Отдельное поздравление нашим стражам порядка — домкомам. Спасибо вам за труд, который делает наши дома безопасными и комфортными!

Елена Болотова, директор ООО “Данко”:

— Желаем добросовестно работу

На службе коммунальной выполнять,

Пусть будут только в радость все заботы,

Желаем долго жить и процветать!

Геннадий Калини, директор ООО “АИСТ-В” (химчистка “Н20”):

— Очень важно, чтобы производитель товара указывал символы-рекомендации по уходу за одеждой. Такие, как правило, вшиваются в шов изнутри. Соблюдение этих указаний существенно продлевает срок службы изделий, что радует владельца вещи и улучшает качество обслуживания при химчистке. Качественное бытовое обслуживание населения возможно обеспечить только при индивидуальном подходе к каждому заказчику. В связи с этим хотелось бы пожелать сотрудникам сферы химчистки креативности и реализации новых проектов, а потребителям — удачи в приобретении качественных изделий!