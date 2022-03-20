Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 марта 2022 года.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России. Каждый год в третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ.

Этот праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» он был перенесен на третье воскресенье марта. А Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года №459 «О Дне работника торговли» этот праздник следует отмечать в четвертую субботу июля, поэтому сегодня в России — в третье воскресенье марта — отмечается День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.

День весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) — одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор». В 2022 году весеннее равноденствие наступает 20 марта.

Говоря проще, в этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

День Земли. Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний приурочен к Дню весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

Павел Капельник. В этот день отмечается память сразу двух святых, носивших одинаковые имена, — преподобного Павла Препростого, жившего в 4 веке, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в 9 веке.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь». Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда — по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

Знаменательные даты и события

1535 В России проведена первая централизованная денежная реформа

1699 Произведено первое награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного

1792 Национальная Ассамблея Франции одобрила применение гильотины

1852 Опубликован роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»

1930 День рождения Московского авиационного института (МАИ)

1933 Начались испытания самой большой в мире радиовещательной станции имени Коминтерна

1992 Установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда»

Персоны

1828 — 1906

Генрик Ибсен

норвежский драматург, поэт и публицист

1832 — 1898

Иван Шишкин

русский художник-пейзажист

1866 — 1964

Александра Яблочкина

русская театральная актриса, педагог, Народная артистка СССР

1888 — 1947

Виктор Гольдшмидт

норвежский химик и геолог

1888 — 1982

Мариэтта Шагинян

советская писательница армянского происхождения, поэтесса, искусствовед

1905 — 1973

Вера Панова

cоветская писательница, кинодраматург

1915 — 1997

Святослав Рихтер

советский и российский пианист, Народный артист СССР

1915 — 2017

Дэвид Рокфеллер

американский банкир, финансист и государственный деятель

1919 — 1999

Игорь Владимиров

советский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР

1922 — 2020

Ирина Антонова

советский и российский искусствовед, академик, Заслуженный деятель искусств

1929 — 1990

Лев Яшин

советский футболист, вратарь, тренер, олимпийский чемпион

р. 1929

Павел Косых

советский и российский эколог, инженер-строитель, профессор

р. 1933

Александр Городницкий

советский и российский ученый-геофизик, академик, бард и поэт

р. 1948

Александр Морозов

советский и российский композитор-песенник, эстрадный певец, Народный артист РФ

р. 1968

Екатерина Стриженова

советская и российская актриса театра и кино, телеведущая