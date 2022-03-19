19 марта исполняется ровно год, как на пост главы администрации города был

назначен Владимир Шевченко.

За прошедший год администрация обновилась почти на 80%, если брать суммарно первую и вторую линию чиновников; основная масса новых сотрудников — из Каменского района.

Первая линия: сменились все заместители главы администрации, управляющий делами, председатель КУИ, начальники отделов ЖКХ, муниципальной инспекции, отдела культуры, начальники самоуправления в мкр. Заводском и Лиховском, директор департамента ЖКХ, чиновник по делам казачества.

Из бывшей команды остались начальник финуправления, главный архитектор, начальник УСЗ, начальник ЗАГСа, начальники отделов образования, физкультуры и спорта, экономики.

В очередной раз голосование по данному вопросу состоится на пленарном заседании 21 марта.