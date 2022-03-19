общество
Какой сегодня день: даты и события 19 марта
Какой сегодня день: даты и события 19 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 марта 2022 года.
Международный день клиента. В мире существует много праздников, которые люди отмечают, исходя из своей принадлежности к той или иной социальной или профессиональной группе — День пенсионера, День босса, День влюблённых, День предпринимателя… Недавно этот список пополнился еще одним праздником — Международным днем клиента (International Client’s Day). Впервые он отмечался 19 марта 2010 года.
Цель праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. Ведь клиент — это основа бизнеса.
День моряка-подводника в России. Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника — профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный приказом Главкома ВМФ РФ в 1996 году.
Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Начинается он обычно в феврале или марте и заканчивается в апреле-мае. В это время церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни.
Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются — по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.
Константиновы круги. Дата по старому стилю: 6 марта. Константин — один из 42 мучеников, память которых отмечается в этот день. По преданию, все они были знатными жителями города Аммореи. Сарацины увели их в плен, истязаниями старались принудить их изменить вере, а затем, не добившись своего, отсекли головы.
На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин.
Русский народ крайне ценил колодезную воду, складывал о ней песни, пословицы, поговорки. Всем известна, например, такая: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться». Существовали и поверья: «Не пей из чужого колодца — своя вода не потечет»; «Если в колодец бросить мох — пойдет дождь».
Знаменательные даты и события
- 1474 В Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретения
- 1899 Открыта первая в Петербурге станция «скорой помощи»
- 1906 Указом императора Николая II созданы подводные силы Российского флота
- 1918 В США принят Акт о Стандартном Времени и утверждено деление на часовые пояса
- 1922 В Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня
Персоны
1848 — 1916
Василий Суриков
русский исторический живописец и жанрист
1867 — 1906
Петр Шмидт
русский морской офицер, революционер
1875 — 1950
Эдгар Берроуз
американский писатель
1897 — 1955
Леонид Говоров
советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
1913 — 1985
Александр Покрышкин
советский летчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза
1921 — 1962
Василий Сталин
советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, сын И.В. Сталина
1924 — 2002
Лев Кулиджанов
советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, Народный артист СССР
1930 — 2005
Борис Штоколов
советский оперный певец (бас), Народный артист СССР
р. 1949
Валерий Леонтьев
советский и российский эстрадный певец, актер, Народный артист Росси
р. 1950
Надежда Бабкина
советская и российская народная и эстрадная певица, Народная артистка РСФСР
р. 1955
Брюс Уиллис
американский актер, продюсер, музыкант
1956 — 2009
Егор Гайдар
российский политический деятель и экономист, доктор экономических наук
р. 1963
Нина Ананиашвили
советская и грузинская балерина, Народная артистка России и Грузии