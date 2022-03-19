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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 19 марта

В сетевых магазинах Каменска срочно распродаются остатки турецких фруктов. Алексей Найденов, «ПИК».

общество

Какой сегодня день: даты и события 19 марта

Какой сегодня день: даты и события 19 марта

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 марта 2022 года.

Международный день клиента. В мире существует много праздников, которые люди отмечают, исходя из своей принадлежности к той или иной социальной или профессиональной группе — День пенсионера, День босса, День влюблённых, День предпринимателя… Недавно этот список пополнился еще одним праздником — Международным днем клиента (International Client’s Day). Впервые он отмечался 19 марта 2010 года.

Цель праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. Ведь клиент — это основа бизнеса.

День моряка-подводника в России. Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника — профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный приказом Главкома ВМФ РФ в 1996 году.

Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Начинается он обычно в феврале или марте и заканчивается в апреле-мае. В это время церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни.

Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются — по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.

Константиновы круги. Дата по старому стилю: 6 марта. Константин — один из 42 мучеников, память которых отмечается в этот день. По преданию, все они были знатными жителями города Аммореи. Сарацины увели их в плен, истязаниями старались принудить их изменить вере, а затем, не добившись своего, отсекли головы.

На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин.

Русский народ крайне ценил колодезную воду, складывал о ней песни, пословицы, поговорки. Всем известна, например, такая: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться». Существовали и поверья: «Не пей из чужого колодца — своя вода не потечет»; «Если в колодец бросить мох — пойдет дождь».

Знаменательные даты и события

  • 1474 В Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретения
  • 1899 Открыта первая в Петербурге станция «скорой помощи»
  • 1906 Указом императора Николая II созданы подводные силы Российского флота
  • 1918 В США принят Акт о Стандартном Времени и утверждено деление на часовые пояса
  • 1922 В Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня

Персоны

1848  — 1916

Василий Суриков

русский исторический живописец и жанрист

1867  — 1906

Петр Шмидт

русский морской офицер, революционер

1875  — 1950

Эдгар Берроуз

американский писатель

1897  — 1955

Леонид Говоров

советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза

1913  — 1985

Александр Покрышкин

советский летчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза

1921  — 1962

Василий Сталин

советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, сын И.В. Сталина

1924  — 2002

Лев Кулиджанов

советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, Народный артист СССР

1930  — 2005

Борис Штоколов

советский оперный певец (бас), Народный артист СССР

р. 1949

Валерий Леонтьев

советский и российский эстрадный певец, актер, Народный артист Росси

р. 1950

Надежда Бабкина

советская и российская народная и эстрадная певица, Народная артистка РСФСР

р. 1955

Брюс Уиллис

американский актер, продюсер, музыкант

1956  — 2009

Егор Гайдар

российский политический деятель и экономист, доктор экономических наук

р. 1963

Нина Ананиашвили

советская и грузинская балерина, Народная артистка России и Грузии

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