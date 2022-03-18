Резкий скачок в сторону увеличения произошел в суточной заболеваемости ковидом на Дону с 17 на 18 марта. Если, по данным Роспотребнадзора, с 16 на 17 марта в регионе заболели 875 человек, то днем позже — 1215.

По состоянию на 18 марта показатель заболеваемости коронавирусом составил 8371 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,51. Загруженность коечного фонда — 59,7%. В области проходят лечение 11 507 человек: 1430 в ковидных госпиталях, 10 077 амбулаторно.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах регионах. В Каменске за сутки заболели 18 человек (вчера 22). С пятницы 11 марта по пятницу 18 марта в городе заболели 173 человека.

С 17 на 18 марта в регионе скончались еще 25 человек с COVID-19: 19 женщин в возрасте от 56 до 86 лет, 6 мужчин – от 67 до 93 лет. За весь период выздоровели 329 660 жителей региона, за сутки – 2439 человек.

Меж тем, в интервью телеканалу «Дон-ТР» главный врач ростовской поликлиники №12 Андрей Божко заявил, что уже этим летом может произойти новый виток заболеваемости ковидом: до России рано или поздно дойдет новый штамм стелс-омикрон, от которого сейчас страдают Китай и Германия. При этом стелс-омикрон еще более заразен, чем омикрон, и распространяется гораздо быстрее.