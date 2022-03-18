«Росздравнадзор» зарегистрировал созданную в РФ тест-систему, определяющую новую мутацию коронавируса стелс-омикрон (BA.2). Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению разработчиков, ученых Центра стратегического планирования федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), система отличается высокой чувствительностью и точностью. Кроме того, тест сможет не только выявлять новый штамм, но и дифференцировать его от «омикрона» и «дельты».

Согласно имеющимся данным, стелс-омикрон на 30% более заразен омикрон-штамма. А переболевшие омикроном, увы, не защищены от заражения новым штаммом.

Напомним, в январе стелс наблюдался в Дании, Индии, Великобритании. Сегодня заболеваемость этим штаммом захлестывает Германию и Китай. Однако есть данные, что число госпитализаций при сталс-омикроне не растет.

В Минздраве считают, что стелс-омикрон может появиться в России в конце марта-апреле.