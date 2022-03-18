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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В расписание некоторых пригородных поездов Дона внесены изменения

В расписание некоторых пригородных поездов Дона внесены изменения

транспорт

В расписание некоторых пригородных поездов Дона внесены изменения

В расписание некоторых пригородных поездов Дона внесены изменения

Опубликовано

Из-за капитального ремонта пути перегона Зверево – Сулин устанавливается технологическое окно, в результате чего с 19 по 28 марта изменится расписание движения ряда пригородных поездов, сообщает региональный Минтранс.

С 19 по 27 марта полностью отменяется пригородный поезд № 6163 сообщением Ростов — Лихая отправлением со станции Ростов в 17.34 и прибытием на станцию Лихая в 21.27. 

С 20 по 28 марта будут отменены маршруты № 6155 сообщением Ростов – Лихая (отправление со станции Ростов в 06.07, прибытие на станцию Лихая в 09.59), № 6156 сообщением Лихая – Ростов (отправление со станции Лихая в 15.23, прибытие на станцию Лихая в 19.14), № 6164 сообщением Лихая – Ростов (отправление со станции Лихая в 04.37, прибытие на станцию Ростов в 08.47). 

Полную информацию об изменении расписания можно получить на официальном сайте ОАО «СКППК».

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