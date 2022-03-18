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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Попросить о помощи на Дону можно по горячей линии

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общество

Попросить о помощи на Дону можно по горячей линии

Попросить о помощи на Дону можно по горячей линии

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На базе муниципальных центров социального обслуживания граждан области продолжают работать телефоны горячей линии, по которым пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в получении социальных услуг на дому, могут проконсультироваться. 

В условиях пандемии наиболее уязвимыми остаются пожилые люди и инвалиды. Эта категория граждан даже после ослабления ограничительных мер вынуждена оставаться дома. Если, к примеру, родственники, ухаживающие за такими гражданами, заболели, госпитализированы, то с помощью горячей линии можно обратиться за помощью к специалистам ЦСО. Об этом сообщает пресс-служба правительства РО. Работа горячих линий помогает выявить нуждающихся в поддержке. 

— В основном поступают обращения с просьбой купить лекарства, продукты, получить рецепт из поликлиники, оплатить коммунальные платежи, — комментирует министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

В Каменске телефон горячей линии работает на базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: 8 (86365) 7-00-65; 8-938-163-86-37.

Телефон горячей линии в региональном Министерстве труда и социального развития: 8 (863) 234-00-99.

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