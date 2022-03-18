Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 11-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Всего полно, но почему-то дорожает. Главной торговой новостью на прошлой неделе стало подорожание, а вслед за ним исчезновение с прилавков каменских магазинов сахарного песка. Ажиотажный потребительский спрос на него, который прокатился по всей стране, подогрел аппетиты многих поставщиков сырья. В очередь теперь становятся не только покупатели в супермаркетах, но и хлебокомбинаты. /2-3

Главной торговой новостью на прошлой неделе стало подорожание, а вслед за ним исчезновение с прилавков каменских магазинов сахарного песка. Ажиотажный потребительский спрос на него, который прокатился по всей стране, подогрел аппетиты многих поставщиков сырья. В очередь теперь становятся не только покупатели в супермаркетах, но и хлебокомбинаты. /2-3 Семье с больным ребенком администрация отказала. Попытки получить помощь в восстановлении дома семья Шевчуковых предпринимает с 20 июня 2021 года, когда в результате обильных затяжных ливней уровень грунтовых вод начал резко подниматься и затопил цокольный этаж на 50 см, где располагаются кухня, туалет и, самое главное, отопительный котел. /2-3,6-7

Попытки получить помощь в восстановлении дома семья Шевчуковых предпринимает с 20 июня 2021 года, когда в результате обильных затяжных ливней уровень грунтовых вод начал резко подниматься и затопил цокольный этаж на 50 см, где располагаются кухня, туалет и, самое главное, отопительный котел. /2-3,6-7 Депутаты вновь отказали администрации. Депутаты городской думы сняли с повестки дня вопрос, который так настойчиво пытается повести исполнительная власть, в частности — изменения в структуру администрации города. Также думцы отстранили от должности городского ревизора и возмутились изменениями в местный бюджет. /4-5

Депутаты городской думы сняли с повестки дня вопрос, который так настойчиво пытается повести исполнительная власть, в частности — изменения в структуру администрации города. Также думцы отстранили от должности городского ревизора и возмутились изменениями в местный бюджет. /4-5 Новый глава год у руля.19 марта исполняется ровно год, как на пост главы администрации города был назначен Владимир Шевченко./ 5

В Каменском районе на пожаре погиб мужчина .14 марта в частном доме в х. Верхний Пиховкин произошел пожар./ 6

.14 марта в частном доме в х. Верхний Пиховкин произошел пожар./ 6 Высказались за наших автопробегом. 12 марта более 150 каменчан и жителей Каменского района приняли участие в автопробеге в поддержку российских воинов, участвующих в спецоперации на Украине. / 8