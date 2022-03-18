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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 марта!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 марта!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 11-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

  • Всего полно, но почему-то дорожает. Главной торговой новостью на прошлой неделе стало подорожание, а вслед за ним исчезновение с прилавков каменских магазинов сахарного песка. Ажиотажный потребительский спрос на него, который прокатился по всей стране, подогрел аппетиты многих поставщиков сырья. В очередь теперь становятся не только покупатели в супермаркетах, но и хлебокомбинаты. /2-3
  • Семье с больным ребенком администрация отказала. Попытки получить помощь в восстановлении дома семья Шевчуковых предпринимает с 20 июня 2021 года, когда в результате обильных затяжных ливней уровень грунтовых вод начал резко подниматься и затопил цокольный этаж на 50 см, где располагаются кухня, туалет и, самое главное, отопительный котел. /2-3,6-7
  • Депутаты вновь отказали администрации. Депутаты городской думы сняли с повестки дня вопрос, который так настойчиво пытается повести исполнительная власть, в частности — изменения в структуру администрации города. Также думцы отстранили от должности городского ревизора и возмутились изменениями в местный бюджет. /4-5
  • Новый глава год у руля.19 марта исполняется ровно год, как на пост главы администрации города был назначен Владимир Шевченко./ 5
  • В Каменском районе на пожаре погиб мужчина.14 марта в частном доме в х. Верхний Пиховкин произошел пожар./ 6
  • Высказались за наших автопробегом. 12 марта более 150 каменчан и жителей Каменского района приняли участие в автопробеге в поддержку российских воинов, участвующих в спецоперации на Украине. / 8

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 марта!

Автор: 18.03.2022
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