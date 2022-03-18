Помощь, организованную епархиальным отделом по благотворительности и социальному служению, беженцам можно получить по адресу: ул. Гагарина, 91, ежедневно с 10.00 до 17.00.

В каменском центре гуманитарной помощи выдают продукты, помогают с вещами и одеждой, оказывают психологическую помощь, содействие в размещении, при необходимости — направляют за медицинской помощью, а также дают юридическую консультацию. Беженцам без документов помогают в их оформлении.

Нуждающиеся могут обратиться напрямую в часы работы или позвонить по тел.: +7-918-893-89-02, а также на круглосуточную федеральную горячую линию церковной социальной помощи «Милосердие»: 8-800-70-70-222 — звонки бесплатные на территории России. По отдельному телефону: +7-928-214-70-04 можно предложить свою помощь, так как нужны добровольцы для работы на гуманитарном складе по сортировке одежды и формированию продуктовых наборов.

«Дорогие братья и сестры, — звучит в обращении епархиального отдела по благотворительности и социальному служению, — мы переживаем тяжелое время. Огромное число людей прямо сейчас страдает и нуждается в помощи. В церкви усилили молитвы о мире и помощи страдающим людям на Украине и в России. Мы приложим все усилия, чтобы решить проблему каждого человека, который обратится к нам за помощью.