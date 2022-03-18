Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 марта 2022 года.

День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Несмотря на «молодость» сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно 18 марта во всех городах Республики и во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками.

Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина. Святой благоверный князь Феодор был сыном смоленского князя Ростислава Мстиславовича и происходил от святого равноапостольного князя Владимира. Полагают, что князь Феодор родился между 1240 и 1245 годами. По свидетельству его жизнеописателя, князь от юных лет был воспитан в благочестии и научен божественным догматам, которыми с любовью наполнялось его сердце.

Конон Огородник. Дата по старому стилю: 5 марта. В этот день православная церковь отмечает память мученика Конона Градаря. Он жил в памфилийском городе Мандоне и занимался возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище.

В день Конона было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Также с этой даты нужно было начинать копать огород и удобрять грядки. По этому поводу говорили: «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез»; «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка».

Чтобы избежать появления в огороде трех бед — мошки, червей и засухи — крестьяне выкапывали в земле три лунки, а затем засыпали их, приговаривая: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей».

Знаменательные даты и события

1892 Учрежден приз для лучшей хоккейной команды — Кубок Стэнли

1965 Первый в истории выход человека в открытый космос

1980 Трагедия на космодроме «Плесецк»

1999 Начала работу блог-платформа «Живой журнал»

2014 Крым вошел в состав России

Персоны

1745 — 1822

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французский педагог, автор алфавита для незрячих

1844 — 1908

Николай Римский-Корсаков

русский композитор, педагог, дирижер, общественный

1858 — 1913

Рудольф Дизель

немецкий инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя

1874 — 1948

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русский религиозный философ, публицист

1900 — 1982

Василий Чуйков

советский военачальник, герой Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза

1900 — 1980

Эрих Фромм

немецко-американский психолог и социолог, представитель неофрейдизма

1908 — 1943

Яков Джугашвили

советский военнослужащий, старший сын И.В. Сталина

1921 — 1994

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советский актер театра и кино, педагог, Народный артист РСФСР

1926 — 2017

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американский рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен

1935 — 2009

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советский писатель-фантаст, публицист, кинодраматург

1949 — 2021

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советский и российский кинорежиссер и сценарист

1954 — 2008

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английский режиссер

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французский кинорежиссер, сценарист и продюсер

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Джованна Антонелли

бразильская актриса, фотомодель, телеведущая, продюсер

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российский фигурист, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России