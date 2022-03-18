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Какой сегодня день: даты и события 18 марта
Какой сегодня день: даты и события 18 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 марта 2022 года.
День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.
Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.
Несмотря на «молодость» сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно 18 марта во всех городах Республики и во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками.
Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина. Святой благоверный князь Феодор был сыном смоленского князя Ростислава Мстиславовича и происходил от святого равноапостольного князя Владимира. Полагают, что князь Феодор родился между 1240 и 1245 годами. По свидетельству его жизнеописателя, князь от юных лет был воспитан в благочестии и научен божественным догматам, которыми с любовью наполнялось его сердце.
Конон Огородник. Дата по старому стилю: 5 марта. В этот день православная церковь отмечает память мученика Конона Градаря. Он жил в памфилийском городе Мандоне и занимался возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище.
В день Конона было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Также с этой даты нужно было начинать копать огород и удобрять грядки. По этому поводу говорили: «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез»; «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка».
Чтобы избежать появления в огороде трех бед — мошки, червей и засухи — крестьяне выкапывали в земле три лунки, а затем засыпали их, приговаривая: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей».
Знаменательные даты и события
- 1892 Учрежден приз для лучшей хоккейной команды — Кубок Стэнли
- 1965 Первый в истории выход человека в открытый космос
- 1980 Трагедия на космодроме «Плесецк»
- 1999 Начала работу блог-платформа «Живой журнал»
- 2014 Крым вошел в состав России
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