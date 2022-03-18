Во дворце культуры им. Гагарина сегодня, 18 марта, отключили свет за неуплату. В связи с этим кинотеатр в выходные работать не будет.

Такое произошло впервые за всю историю существования ДК, в котором новая администрация заменила всех городских руководителей и поставила своих, из района.

О неприятном инциденте сообщили «ПИКу» достоверные источники. ДК не предоставило платежку за свет в ресурсоснабжающую организацию, та в свою очередь была вынуждена отключить электричество.

В неприятную ситуацию попал и арендующий в ДК залы кинотеатр. Он просто остался без работы. Каменчане лишены на эти выходные возможности сходить в кино. В том числе дети не смогут бесплатно посмотреть мультики по «Пушкинской карте» в рамках президентской программы.