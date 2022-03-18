С самого начала снегопада 17 марта районные дорожники начали обрабатывать дороги противогололедной смесью. К 18.00, в вечерний час пик, нижняя трасса и дорога в районе туннеля в х. Старую Станицу уже растаяла.

Зато по дорогам в Каменске вечером ехать было опасно: выпавший снег тут же замерз, превратив дороги в каток. Притормозить с первого раза удавалось не всем. Те, кто уже почуял весну и переобулся, ехали юзом. Как всегда, во время снегопада легковушкам и автобусам с трудом удавалось забраться на виадук в центре города.

Некоторые осторожные водители в тот вечер не рискнули выезжать из Каменска через северный переезд с поворотом на новый мост — на спуске в районе парка Маяковского тоже был лед. Они отдали предпочтение Казачьей переправе.

И не прогадали. Рабочие понтона своевременно посыпали и сам виадук, и подъезды к нему.

Почему дорожная техника не выехала на дороги? Да потому что городской департамент ЖКХ до сих пор не выбрал подрядчика по содержанию дорог в Каменске. Спрашивать попросту не с кого. Меж тем две машины ООО “Компас 1” все же выехали на обработку дорог в ночь на 18 марта. Как сообщил “ПИКу” директор организации Владимир Котов, пескосоляной смесью были обработаны все спуски, подъемы и дороги по ходу движения общественного транспорта.