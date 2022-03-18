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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

АО «Каменскволокно» будет производить искусственную траву

ОАО «Каменскволокно» запуск производства ― высокопрочных полиолефиновых пленочных нитей

общество

АО «Каменскволокно» будет производить искусственную траву

АО «Каменскволокно» будет производить искусственную траву

Опубликовано

Проект включен в «губернаторскую сотню».

АО «Каменскволокно» планирует к концу 2022-го года ввести в эксплуатацию цех по производству искусственной травы. Об этом сообщает региональная пресс-служба, ссылаясь на министра промышленности и энергетики Андрея Савельева.

Инвестиционный проект по организации производства покрытия «искусственная трава» и увеличения выпуска шпагата реализуется на заводе с 2020 года. Его общая стоимость превышает 1 млрд рублей.

— Проект включен в «губернаторскую сотню». В настоящее время на завершающем этапе подготовка производственного цеха для изготовления нитей ворса и нитей основы. В полном объеме поставлено как экструзионное оборудование для производства нитей, так и оборудование для производства самого покрытия «искусственная трава»: сновальная машина и ковроткацкий станок, — отметил А. Савельев.

Предприятие также прорабатывает новые логистические пути, в том числе морские, сухопутные, воздушные.

Отметим, в прошлом году объем отгруженной продукции предприятия составил более 4 млрд рублей.

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