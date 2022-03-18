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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Аэропорт Платов будет закрыт до 26 марта

Автобусы до аэропорта «Платов» изменили график движения

транспорт

Аэропорт Платов будет закрыт до 26 марта

Аэропорт Платов будет закрыт до 26 марта

Опубликовано

Закрытие опять продлили. Полеты из Ростова-на-Дону не осуществляются почти месяц.

Аэропорт Платов будет закрыт до 03:45 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба воздушной аэрогавани. 24 марта будет ровно месяц, как аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты. 

Также приостановлена работа аэропортов в Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. 

Отметим, что ростовские специалисты по организации воздушного движения, работающие в аэропорту Платов, могут попасть под массовые увольнения. Как сообщают «Известия», к сокращению штата и урезанию расходов на оставшийся персонал на 30–40% готовится подведомственная Росавиации Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).

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