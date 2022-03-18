Закрытие опять продлили. Полеты из Ростова-на-Дону не осуществляются почти месяц.

Аэропорт Платов будет закрыт до 03:45 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба воздушной аэрогавани. 24 марта будет ровно месяц, как аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты.

Также приостановлена работа аэропортов в Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

Отметим, что ростовские специалисты по организации воздушного движения, работающие в аэропорту Платов, могут попасть под массовые увольнения. Как сообщают «Известия», к сокращению штата и урезанию расходов на оставшийся персонал на 30–40% готовится подведомственная Росавиации Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).