Данная мера социальной поддержки рассчитана на детей от 8 до 16 лет.

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля«, — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ в режиме видеоконференции.

М. Мишустин подчеркнул, что необходимо оперативно учитывать материальное положение таких семей и как можно быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу.

Напомним, что президент РФ В. Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, это примерно от 6 до 12 тыс. руб.

Ссылка: РИА НОВОСТИ