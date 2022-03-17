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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске подорожал хлеб

Хлеб

общество

В Каменске подорожал хлеб

В Каменске подорожал хлеб

Опубликовано

Производители повысили цену на хлебобулочные товары от 10 до 20% 

Подорожание “ПИКу” подтвердили на “Каменском хлебокомбинате” и в компании “Аютинский хлеб”. Цена на хлеб подскочила от 10 до 16%, на хлебобулочные изделия — от 20% и выше.

Вот как комментируют ситуацию каменские хлебопеки: “Нам просто некуда деваться. Каждый раз, когда мы едем закупать сырье, видим новые ценники. Еще недавно мы закупали сахар по 53 руб. за килограмм, сейчас платим 80. Фруктовая начинка для булочек подорожала на 100%. Вдобавок ко всему сырье даже нам, оптовикам, продают по нормам. Нам надо 10 тонн, а отпускают 5 — и точка. Мы в очередь за мукой записываемся на две недели вперед! 

При этом мы знаем, что некоторые поставщики штабелируют тот же сахар. Он у них горами лежит, не отпускают специально — ждут, когда можно будет выгоднее продать. И что нам делать? Мы изо всех сил держимся, чтобы не закрылось наше производство”.

Меж тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сейчас проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок, необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита, передает ТАСС. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов», — отметили в службе.

ТАСС — https://tass.ru/ekonomika/14098479?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

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