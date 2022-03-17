Подрядчик “Каменскавтодор” приступил к работам на этой неделе.

“ПИК” пообщался с представителями “Каменскавтодора” утром 17 марта. На вопрос нашего корреспондента: “Почему вы начинаете укладку асфальта, когда на улице еще мороз и снег?” — они пояснили, что асфальту холодная погода для дорожных работ не помеха. Главное, чтобы не было осадков.

Асфальт привозят к месту ремонта с температурой почти +100 градусов, что обеспечивает отличную его сцепку с заранее подготовленной поверхностью ямы.

17 марта дорожные работы подрядчик будет проводить на ул. Ворошилова до перекрестка с ул. Сафонова. Пока идет снег, будут снимать асфальт на местах, требующих ремонта, а во второй половине дня, когда снег прекратится, начнут асфальтировать ямы.

Согласно контракту, заключенному городским департаментом ЖКХ с этой организацией, ремонту подлежат улицы Ворошилова, Сафонова, Красная, Щаденко, Профильная, переулки Крупской, Коммунистический и еще около 20 разбитых улиц и дорог.

Помимо “Каменскавтодора”, утром 17 марта дорожные работы велись на участке ул. Ученической в районе бассейна. Там рабочие МУП “Каменсктеплосеть” засыпали фалом места своих разрытий.