Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начался ямочный ремонт

В Каменске начался ямочный ремонт

ЖКХ

В Каменске начался ямочный ремонт

В Каменске начался ямочный ремонт

Опубликовано

Подрядчик “Каменскавтодор” приступил к работам на этой неделе.

“ПИК” пообщался с представителями “Каменскавтодора” утром 17 марта. На вопрос нашего корреспондента: “Почему вы начинаете укладку асфальта, когда на улице еще мороз и снег?” — они пояснили, что асфальту холодная погода для дорожных работ не помеха. Главное, чтобы не было осадков. 

Асфальт привозят к месту ремонта с температурой почти +100 градусов, что обеспечивает отличную его сцепку с заранее подготовленной поверхностью ямы.

17 марта дорожные работы подрядчик будет проводить на ул. Ворошилова до перекрестка с ул. Сафонова. Пока идет снег, будут снимать асфальт на местах, требующих ремонта, а во второй половине дня, когда снег прекратится, начнут асфальтировать ямы.

Согласно контракту, заключенному городским департаментом ЖКХ с этой организацией, ремонту подлежат улицы Ворошилова, Сафонова, Красная, Щаденко, Профильная, переулки Крупской, Коммунистический и еще около 20 разбитых улиц и дорог.

Помимо “Каменскавтодора”, утром 17 марта дорожные работы велись на участке ул. Ученической в районе бассейна. Там рабочие МУП “Каменсктеплосеть” засыпали фалом места своих разрытий.

  • В Каменске начался ямочный ремонт
  • В Каменске начался ямочный ремонт
  • В Каменске начался ямочный ремонт
  • В Каменске начался ямочный ремонт
  • В Каменске начался ямочный ремонт
  • В Каменске начался ямочный ремонт
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, , ,

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Автор: 08.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Пользователям интернета рекомендовано скачать отечественные браузеры

общество

Яндекс оперативно заменил сервисы Apple Pay и Google Pay

Глава Заводского опроверг слухи о кишечной палочке

общество

Питьевая вода в Каменске-Шахтинском соответствует норме

С берега Северского Донца стартовал автопробег в поддержку российских военных

общество

С берега Северского Донца стартовал автопробег в поддержку российских военных

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

происшествия

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

В работе интернет-магазина Wildberries произошел серьезный сбой

общество

Wildberries устраняет причину глобального сбоя в работе сервиса

Реклама
Вверх