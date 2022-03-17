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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каких странах не страшно с картой «Мир»

Сроки перевода пенсий на карты «Мир» продлили на полгода ﻿

общество

В каких странах не страшно с картой «Мир»

В каких странах не страшно с картой «Мир»

Опубликовано

Центральный банк России составил памятку о том, в каких странах можно расплачиваться картой «Мир». 

Список стран опубликовал портал ОБЪЯСНЯЕМ.РФ.

В их числе:

  • Турция: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank;
  • Вьетнам: в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB);
  • Армения: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa;
  • Таджикистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити);
  • Белоруссия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь.
  • Казахстан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), банка «Центр-Кредит»;
  • Киргизия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ;
  • Узбекистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD;
  • Южная Осетия: снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия;
  • Абхазия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА.

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