общество
В каких странах не страшно с картой «Мир»
В каких странах не страшно с картой «Мир»
Центральный банк России составил памятку о том, в каких странах можно расплачиваться картой «Мир».
Список стран опубликовал портал ОБЪЯСНЯЕМ.РФ.
В их числе:
- Турция: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank;
- Вьетнам: в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB);
- Армения: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa;
- Таджикистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити);
- Белоруссия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь.
- Казахстан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), банка «Центр-Кредит»;
- Киргизия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ;
- Узбекистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD;
- Южная Осетия: снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия;
- Абхазия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА.