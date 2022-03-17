С 1 мая максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП)* планируется увеличить с нынешних 600 тыс. до 1 млн руб.

Это касается как переводов, так и платежей через СБП. Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь, торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, ТСП смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.

Планируется, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.

Стоит отметить, что минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тыс. рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тыс. рублей.

*Система быстрых платежей (СБП) — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору (в настоящее время — по номеру телефона) получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях.

Ссылка на источник: Банк России