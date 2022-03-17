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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У банков хватает пластика для выпуска новых карт “Мир”

Сроки перевода пенсий на карты «Мир» продлили на полгода ﻿

общество

У банков хватает пластика для выпуска новых карт “Мир”

У банков хватает пластика для выпуска новых карт “Мир”

Опубликовано

Развеиваем фейки по поводу выпуска карт «Тинькофф» и сбербанковского «Мира».

Нехватки пластика для выпуска новых карт в банке «Тинькофф» нет, пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации. Это реакция на появление в новостных лентах публикации о том, что у банка закончился пластик для выпуска новых карт.

«Пластика с избытком«, — подчеркнуло ведомство.

«Тинькофф» напоминает, что в РФ можно продолжать пользоваться картами платежных систем Visa и Mastercard, но у них не будет работать функция бесконтактной оплаты. «Чтобы продолжать платить смартфоном или часами, понадобится карта «Мир», — уточняется в сообщении.

Отметим, что Сбербанк в своем Telegram-канале развеял фейк о том, что закончился пластик для выпуска карт «Мир».

«Сейчас действительно повысился запрос на выпуск карт «Мир» в пластике, поэтому сроки изготовления увеличились. Вы все еще можете заказать пластиковую карту, просто придется немного подождать. Если она нужна срочно, то лучше оформить цифровую сберкарту «Мир» в мобильном приложении сбербанк-онлайн всего за несколько минут«, — говорится в сообщении.

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