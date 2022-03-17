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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сокращения производства и штата на предприятиях Каменска не будет

ОАО «Каменскволокно» запуск производства ― высокопрочных полиолефиновых пленочных нитей

бизнес

Сокращения производства и штата на предприятиях Каменска не будет

Сокращения производства и штата на предприятиях Каменска не будет

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Об этом сообщили руководители городских организаций главе администрации В. Шевченко во время его выездных совещаний.

Сити-менеджер побывал на трех градообразующих предприятиях:

  • ФКП «Комбинат «Каменский».
  • АО «Каменскволокно»;
  • ЗАО «КОМЗ-Экспорт».

Как сообщает городская пресс-служба, руководители доложили В. Шевченко, что работа на предприятиях идет в штатном режиме. Вопрос о сокращении производства и штата не стоит.

И.о. гендиректора ФКП «Комбинат Каменский» Геннадий Мельник пояснил, что на сегодняшний день на их предприятии более 170 вакантных мест.

Кроме того, в сложный период пандемии предприятия функционировали бесперебойно. В новых условиях введенных санкций отраслевики не менее мобилизованы и готовы к активной работе. Они аккумулируют аналитическую информацию о потребностях в материалах, а также вариантах импортозамещения по ряду позиций.

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