бизнес
Сокращения производства и штата на предприятиях Каменска не будет
Сокращения производства и штата на предприятиях Каменска не будет
Об этом сообщили руководители городских организаций главе администрации В. Шевченко во время его выездных совещаний.
Сити-менеджер побывал на трех градообразующих предприятиях:
- ФКП «Комбинат «Каменский».
- АО «Каменскволокно»;
- ЗАО «КОМЗ-Экспорт».
Как сообщает городская пресс-служба, руководители доложили В. Шевченко, что работа на предприятиях идет в штатном режиме. Вопрос о сокращении производства и штата не стоит.
И.о. гендиректора ФКП «Комбинат Каменский» Геннадий Мельник пояснил, что на сегодняшний день на их предприятии более 170 вакантных мест.
Кроме того, в сложный период пандемии предприятия функционировали бесперебойно. В новых условиях введенных санкций отраслевики не менее мобилизованы и готовы к активной работе. Они аккумулируют аналитическую информацию о потребностях в материалах, а также вариантах импортозамещения по ряду позиций.