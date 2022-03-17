Дешевле 67 рублей за килограмм сахарный песок в городе не найти. Как, впрочем, и самого сахара по такой цене — почти во всех магазинах полки пустые.

Еще на прошлой неделе каменчане начали массово скупать сахар, после чего он стал по-настоящему дефицитным продуктом. Более того, новый товар приходит уже по новым ценам.

На рынке сахар-песок дешевле 100 руб. не продают, в некоторых магазинах отпускают по 70-80 руб., в одном из супермаркетов по желтым ценникам — 67 руб. Практически во всех магазинах полки, где недавно располагался сахар, пустые — товар даже не доходит до них: расхватывают прямо с тележек.

Ранее в Правительстве Ростовской области сообщали, что дефицит сахара вызван резким повышением спроса. Поставщики объясняют, что сотрудники предприятий попросту не успевают фасовать и поставлять продукт.

Названа версия, по каким причинам возник ажиотажный спрос на сахар в регионе: это распространенные в начале марта сообщения о том, что сахар со складов Ростова вывозят фурами спекулянты. Об этом заявил глава управления торговли и бытового обслуживания Ростова К. Тихонов.

Чтобы остановить этот процесс, власти приняли решение о намерении ограничить отпуск в одни руки некоторых товаров, в том числе сахара. Но это лишь подстегнуло продуктовую панику.

Что известно на сегодня. Первый замгубернатора области Виктор Гончаров на заседании федерального штаба по мониторингу ситуации в АПК рассказал, что запасов сахара в регионе достаточно, их хватит примерно на 50 дней и они постоянно пополняются.

В свою очередь компания “Магнит” нарастила объемы фасовки сахара до 107 тонн в день и готова увеличить их до 285 тонн в день, сообщает “Коммерсант”. Неделю назад розничная сеть фасовала около 4,5 тонны в день.

На фоне повышенного спроса на сахар Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок. ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов», — отметили в службе.