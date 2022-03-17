С 1 сентября количество проверок в ходе техосмотра автомобилей сократится.

В частности, специалисты техосмотра больше не будут проверять наличие в машине аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, наличие потеков на двигателе, работоспособность коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера, а также работу стеклоомывателя, состояние тормозных шлангов и уровень шума глушителя.

Вместо всего этого в список включат проверку “подсоса воздуха” (вероятно, речь идет о проверке герметичности впускного коллектора) или утечку выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора и т. д.), сообщают “Известия”.

С этими нововведениями столкнутся владельцы такси, автобусов, грузовых машин, а также собственники легковушек старше четырех лет, если их нужно поставить на учет, зарегистрировать в связи со сменой владельца, внести изменения в конструкцию автомобиля. Остальные легковые авто от ежегодного техосмотра освобождены с начала 2022 года.