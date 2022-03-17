Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пройти в России техосмотр станет проще в сентябре

Штрафы за нарушение техосмотра возросли

транспорт

Пройти в России техосмотр станет проще в сентябре

Пройти в России техосмотр станет проще в сентябре

Опубликовано

С 1 сентября количество проверок в ходе техосмотра автомобилей сократится.

В частности, специалисты техосмотра больше не будут проверять наличие в машине аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, наличие потеков на двигателе, работоспособность коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера, а также работу стеклоомывателя, состояние тормозных шлангов и уровень шума глушителя.

Вместо всего этого в список включат проверку “подсоса воздуха” (вероятно, речь идет о проверке герметичности впускного коллектора) или утечку выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора и т. д.), сообщают “Известия”.

С этими нововведениями столкнутся владельцы такси, автобусов, грузовых машин, а также собственники легковушек старше четырех лет, если их нужно поставить на учет, зарегистрировать в связи со сменой владельца, внести изменения в конструкцию автомобиля. Остальные легковые авто от ежегодного техосмотра освобождены с начала 2022 года.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Автор: 08.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Пользователям интернета рекомендовано скачать отечественные браузеры

общество

Яндекс оперативно заменил сервисы Apple Pay и Google Pay

Глава Заводского опроверг слухи о кишечной палочке

общество

Питьевая вода в Каменске-Шахтинском соответствует норме

С берега Северского Донца стартовал автопробег в поддержку российских военных

общество

С берега Северского Донца стартовал автопробег в поддержку российских военных

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

происшествия

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

В работе интернет-магазина Wildberries произошел серьезный сбой

общество

Wildberries устраняет причину глобального сбоя в работе сервиса

Реклама
Вверх