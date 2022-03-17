Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Премьер Мишустин потребовал не допускать роста цен на товары

В Ростовской области вводят продуктовые карточки для малоимущих

общество

Премьер Мишустин потребовал не допускать роста цен на товары

Премьер Мишустин потребовал не допускать роста цен на товары

Опубликовано

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нельзя, чтобы текущие трудности преодолевались за счет повышения цен.

«Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен«, — сказал он на заседании правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. «Среди них, очевидно, это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция. И цены на нее предстоит постоянно мониторить«, — отметил В. Мишустин.
Источник: РИА НОВОСТИ

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, , ,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Автор: 08.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Пользователям интернета рекомендовано скачать отечественные браузеры

общество

Яндекс оперативно заменил сервисы Apple Pay и Google Pay

Глава Заводского опроверг слухи о кишечной палочке

общество

Питьевая вода в Каменске-Шахтинском соответствует норме

С берега Северского Донца стартовал автопробег в поддержку российских военных

общество

С берега Северского Донца стартовал автопробег в поддержку российских военных

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

происшествия

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

В работе интернет-магазина Wildberries произошел серьезный сбой

общество

Wildberries устраняет причину глобального сбоя в работе сервиса

Реклама
Вверх