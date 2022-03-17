Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нельзя, чтобы текущие трудности преодолевались за счет повышения цен.

«Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен«, — сказал он на заседании правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. «Среди них, очевидно, это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция. И цены на нее предстоит постоянно мониторить«, — отметил В. Мишустин.

Источник: РИА НОВОСТИ