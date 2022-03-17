В ведомство смогут обратиться не только безработные, но и те, кому грозит увольнение.

«Расширим возможности службы занятости. Соответствующее постановление правительства подписано. Если раньше за государственными услугами туда могли обратиться только безработные, то в течение текущего года это смогут делать и граждане, находящиеся под риском увольнения. Например, если компания уже объявила, что планирует сокращение или закрытие«, — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Это связано с тем, что многие компании в условиях санкций заявили о приостановке своей деятельности в России. Главная задача Правительства РФ — не допустить, чтобы люди остались без работы.

«Относится это и к сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день либо отправили в неоплачиваемый отпуск. В центрах занятости они получат необходимую помощь, в том числе содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причем все это — до официального увольнения«, — отметил М. Мишустин.

Ссылка: РИА НОВОСТИ