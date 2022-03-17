В группе компаний заявили, что в магазинах имеется достаточный запас товаров первой необходимости.

«Детский мир» после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зафиксировал максимальные розничные цены на товары первой необходимости, включая детское питание, подгузники, а также детскую одежду и обувь, сообщает “Коммерсант”.

5 марта ФАС направила запрос ГК «Детский мир» с требованием предоставить информацию для анализа цен на детские товары.

Группа компаний «Детский мир» — лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на 31 декабря 2021 года группа включает 1119 магазинов, расположенных в 445 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.