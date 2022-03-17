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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

После проверки ФАС «Детский мир» заморозил цены на товары первой необходимости

После проверки ФАС "Детский мир" заморозил цены на товары первой необходимости

общество

После проверки ФАС «Детский мир» заморозил цены на товары первой необходимости

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В группе компаний заявили, что в магазинах имеется достаточный запас товаров первой необходимости.

«Детский мир» после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зафиксировал максимальные розничные цены на товары первой необходимости, включая детское питание, подгузники, а также детскую одежду и обувь, сообщает “Коммерсант”.

 5 марта ФАС направила запрос ГК «Детский мир» с требованием предоставить информацию для анализа цен на детские товары.

Группа компаний «Детский мир» — лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на 31 декабря 2021 года группа включает 1119 магазинов, расположенных в 445 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.

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