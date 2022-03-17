Консервная компания оформляет товарный знак «Дядя Ваня», похожий на бренд McDonald’s.

Компания «Русское поле – Логистик», входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня», включающего в себя изображение буквы «В», переделанной из бренда сети ресторанов McDonald’s, пишут РИА «Новости», ссылаясь на данные ведомства.

Заявка поступила в «Роспатент» 12 марта. Предприятие просит зарегистрировать свой бренд как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее. Заявка пока не рассмотрена.

Отметим, спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 марта заявил, что на месте использующей российское сырье McDonald’s «завтра уже должен быть не «Макдональдс», а «У дяди Вани». Рабочие места, по словам спикера, должны быть сохранены, а цены – снижены.

Ссылка на источник: https://ria.ru/20220317/dyadya_vanya-1778618427.html