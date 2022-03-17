Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На смену McDonald’s в России может прийти «Дядя Ваня»

На смену McDonald's в России может прийти "Дядя Ваня"

общество

На смену McDonald’s в России может прийти «Дядя Ваня»

На смену McDonald’s в России может прийти «Дядя Ваня»

Опубликовано

Консервная компания оформляет товарный знак «Дядя Ваня», похожий на бренд McDonald’s.

Компания «Русское поле – Логистик», входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня», включающего в себя изображение буквы «В», переделанной из бренда сети ресторанов McDonald’s, пишут РИА «Новости», ссылаясь на данные ведомства.

Заявка поступила в «Роспатент» 12 марта. Предприятие просит зарегистрировать свой бренд как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее. Заявка пока не рассмотрена.

Отметим, спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 марта заявил, что на месте использующей российское сырье McDonald’s «завтра уже должен быть не «Макдональдс», а «У дяди Вани». Рабочие места, по словам спикера, должны быть сохранены, а цены – снижены.

Ссылка на источник: https://ria.ru/20220317/dyadya_vanya-1778618427.html

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Автор: 08.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Пользователям интернета рекомендовано скачать отечественные браузеры

общество

Яндекс оперативно заменил сервисы Apple Pay и Google Pay

Глава Заводского опроверг слухи о кишечной палочке

общество

Питьевая вода в Каменске-Шахтинском соответствует норме

С берега Северского Донца стартовал автопробег в поддержку российских военных

общество

С берега Северского Донца стартовал автопробег в поддержку российских военных

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

происшествия

Задержали группу телефонных террористов, которые минировали школы и детсады￼

В работе интернет-магазина Wildberries произошел серьезный сбой

общество

Wildberries устраняет причину глобального сбоя в работе сервиса

Реклама
Вверх