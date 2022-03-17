Проект благоустройства городской набережной победил на областном этапе конкурса.

Как сообщает местная пресс-служба, центр компетенций по развитию городской среды Донского региона подвел итоги голосования по отбору общественных территорий для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводился с 1 по 14 марта.

На обсуждение было вынесено шесть территорий в Ростовской области. Наибольшее число голосов получили:

— городская набережная в Каменске-Шахтинском;

— сквер Градоначальнического спуска в Таганроге.

Осталось Каменску одержать победу в общероссийском этапе.

Напомним, что в 2020 г. в рамках данной программы произведено благоустройство территории городского пляжа.