ЖКХ
Каменская набережная стала на шаг ближе к комфорту￼
Каменская набережная стала на шаг ближе к комфорту￼
Проект благоустройства городской набережной победил на областном этапе конкурса.
Как сообщает местная пресс-служба, центр компетенций по развитию городской среды Донского региона подвел итоги голосования по отбору общественных территорий для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводился с 1 по 14 марта.
На обсуждение было вынесено шесть территорий в Ростовской области. Наибольшее число голосов получили:
— городская набережная в Каменске-Шахтинском;
— сквер Градоначальнического спуска в Таганроге.
Осталось Каменску одержать победу в общероссийском этапе.
Напомним, что в 2020 г. в рамках данной программы произведено благоустройство территории городского пляжа.