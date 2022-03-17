общество
Какой сегодня день: даты и события 17 марта
Какой сегодня день: даты и события 17 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 марта 2022 года.
День памяти благоверного князя Даниила Московского. Святой благоверный князь Даниил Московский, младший сын благоверного князя Александра Невского, скончался в 1303 году. Перед кончиной, следуя благочестивому примеру отца, принял иноческий чин и схиму и по глубокому смирению завещал совершить погребение на братском кладбище основанной им обители в честь преподобного Даниила Столпника, впоследствии получившей название Московского Данилова монастыря.
Герасим Грачевник. Дата по старому стилю: 4 марта. Герасим Иорданский, память которого отмечается в этот день, — христианский монах, живший в 5 веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Будущий святой жил в египетской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан, где основал монастырь. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.
В день Герасима прилетали с юга грачи. Интересно, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки. Наблюдательные люди знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.
Знаменательные даты и события
- 1816 Пароход «Элиза» стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш
- 1861 Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права
- 1861 Завершилось объединение Италии в единое государство
- 1941 В Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея
- 1950 Получен новый радиоактивный химический элемент — Калифорний
- 1989 Во время раскопок найдена мумия женщины, погребенной около 2600 года до нашей эры
- 1991 Состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР
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