Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 марта 2022 года.

День памяти благоверного князя Даниила Московского. Святой благоверный князь Даниил Московский, младший сын благоверного князя Александра Невского, скончался в 1303 году. Перед кончиной, следуя благочестивому примеру отца, принял иноческий чин и схиму и по глубокому смирению завещал совершить погребение на братском кладбище основанной им обители в честь преподобного Даниила Столпника, впоследствии получившей название Московского Данилова монастыря.

Герасим Грачевник. Дата по старому стилю: 4 марта. Герасим Иорданский, память которого отмечается в этот день, — христианский монах, живший в 5 веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Будущий святой жил в египетской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан, где основал монастырь. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.

В день Герасима прилетали с юга грачи. Интересно, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки. Наблюдательные люди знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

Знаменательные даты и события

1816 Пароход «Элиза» стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш

1861 Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права

1861 Завершилось объединение Италии в единое государство

1941 В Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея

1950 Получен новый радиоактивный химический элемент — Калифорний

1989 Во время раскопок найдена мумия женщины, погребенной около 2600 года до нашей эры

1991 Состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР

Персоны

1780 — 1863

Николай Уткин

русский гравер, художник

1847 — 1921

Николай Жуковский

российский ученый в области механики, основоположник аэродинамики как науки

1853 — 1926

Алексей Брусилов

русский и советский военачальник, генерал-адъютант, военный педагог

1856 — 1910

Михаил Врубель

русский художник

1885 — 1951

Генри Тейлор

британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион

1908 — 1981

Борис Полевой

советский журналист и писатель-прозаик

1938 — 1993

Рудольф Нуриев

советский и британский артист балета, танцовщик и балетмейстер

1943 — 2020

Эдуард Лимонов

советский и российский писатель, публицист, политический деятель

р. 1951

Курт Рассел

американский актер, сценарист, продюсер

р. 1957

Дмитрий Астрахан

советский и российский режиссер, актер, заслуженный деятель искусств