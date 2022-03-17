После введения санкций многие россияне кинулись в аптеки запасаться препаратами. Из-за возникшего ажиотажа некоторые препараты практически полностью пропали из продаж. Все чаще появляется информация о дефиците то одного, то другого лекарства, а также о быстром росте цен.

Поэтому многих россиян волнует вопрос: коснутся ли санкции иностранных лекарств?

Как сообщает официальный информационный портал «Объясняем РФ», не коснутся. Иностранные государства не накладывали санкций на поставку лекарств. Практически ни один иностранный производитель не сообщил о том, что прекращает поставки в Россию или останавливает производство лекарств в нашей стране. Продолжит работать в России и Ассоциация международных фармпроизводителей. Она объединяет более 60 международных компаний и следит за расширением ассортимента современных лекарств в нашей стране.

Ссылка: ОБЪЯСНЯЕМ.РФ