По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 16 на 17 марта в регионе заболели ковидом 875 человек (неделей ранее с 9 на 10 марта — 1367).

Общее число заболевших ковидом на Дону за весь период пандемии составило 350 572 человека. Показатель заболеваемости коронавирусом – 8342 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,52. По состоянию на 17 марта загруженность коечного фонда составляет 62,6%. На данный момент лечение в регионе проходят 12 756 пациентов: 1502 в госпиталях, 11 254 амбулаторно.

Заболеваемость показывает стабильную тенденцию к снижению. Если, к примеру, в Ростове пару недель назад в сутки заболевали 900-1000 человек, то сегодня — 196. Каменск находится на 8-м месте в рейтинге заболеваемости среди 55 городов и районов области. За прошедшие сутки в городе заболели 22 человека, с 10 по 17 марта — 185. Снизилось число пациентов в ковидном городском госпитале, на начало недели там проходили лечение 76 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них 49 каменчан. 18 пациентов находились в реанимации.

Среди новых заболевших:

30,2% — в возрасте от 18 до 45 лет;

34,6% — от 46 до 65 лет;

16,8% — от 66 до 79 лет;

6,4% — старше 80 лет;

12% — дети.

С 16 на 17 марта на Дону скончались еще 22 человека с COVID-19: 13 женщин в возрасте от 61 до 86 лет и 9 мужчин – от 40 до 82 лет.