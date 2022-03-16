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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жителей области приглашают на открытые приемы в ОКДЦ

Ростовской области прогнозируют снижение безработицы и увеличение заработной платы

здоровье

Жителей области приглашают на открытые приемы в ОКДЦ

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В рамках дня открытых дверей Областной консультативно-диагностический центр (ОКДЦ, Пушкинская, 127) жители области могут бесплатно посетить определенных врачей, получить консультацию и при необходимости пройти обследование и лечение по полису ОМС.

19 марта принимать пациентов будут: 

– врач-уролог, кмн, Артур Черный. Запись на консультацию до 18 марта (вкл.) с 15.00 до 17.00, тел.: +7-928-777-79-14; 

– флеболог, врач-хирург Дмитрий Вагнер. Запись на консультацию до 18 марта с 10.00 до 18.00, тел.: +7-918-583-95-13. Доктор будет принимать с 09.00 до 12.00; 

– врач-гинеколог, хирург Олег Гладких. Запись на консультацию с 16 по 18 марта с 14.00 до 16.00, тел.: +7-919-896-62-05.  Прием будет проходить с 10.00 до 13.00.22 марта с 11.00 до 14.00 пациентов примет врач-онколог, маммолог, хирург, кмн, Николай Самойленко. Запись на консультацию 18 марта с 10.00 до 11.00, тел.: 8(863) 255-79-57.

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