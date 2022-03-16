«Технические специалисты компании устранили свыше 90% ошибок в работе мобильных приложений и сайта. В ближайшее время будут исправлены оставшиеся технические неполадки», сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

По данным сервиса Downdetector, количество ошибок в работе Wildberries по состоянию на утро 16 марта снизилось в 16 раз по сравнению с 14 марта. Для многих пользователей стали доступны опции привязки и отвязки карт, частично вернулся прайс покупок. Срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу продлен, автоматически увеличен срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов. Однако на отсутствие оплаченных товаров в опции «Доставки» по-прежнему жалуются многие покупатели.

Компания запустила внутреннее расследование инцидента от 14 марта, его результаты будут переданы правоохранительным органам.

Напомним, утром 14 марта в популярном интернет-магазине Wildberries фиксировались сбои, которые привели к нарушению некоторых пользовательских функций, которые постепенно приводятся в норму.

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