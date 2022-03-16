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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области работает горячая линия по мусору

В Каменске начали менять мусорные контейнеры

ЖКХ

В Ростовской области работает горячая линия по мусору

Опубликовано

Жители региона могут задать вопрос по поводу вывоза мусора, пожаловаться на свалки или узнать, когда заработает тот или иной мусороперерабатывающий комплекс, по телефонам бесплатный горячих линий региональных операторов.

На данный момент на Дону работают пять регоператоров:

  • ООО «Экоцентр» ( Волгодонской МЭОК, Cальский МЭОК, Морозовский МЭОК) – 8 (800) 707 05 08;
  • « ГК « Чистый город» (Мясниковский МЭОК) – 8 (800) 707 05 08;
  • ООО «Экострой-Дон» (Красносулинский МЭОК, Миллеровский МЭОК)- 8 (800) 302 53 53;
  • ООО « Экотранс» ( Неклиновский МЭОК) – 8 (800) 600 49 11:
  • ООО « Экоград» ( Новочеркасский МЭОК) – 8 (800) 222 89 00.

Каменск, Донецк и Каменский район обслуживает “Экострой-Дон”.

В Каменске офис компании расположен по адресу: ул. Освобождения, 46, стационарного телефона нет. По всем вопросам обращаться лично в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

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