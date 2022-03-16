По мнению Союза предприятий зообизнеса, которое приводит «Российская газета», из-за западных санкций на прилавках отечественных торговых точек может возникнуть дефицит импортных специализированных, лечебных, диетических кормов для животных. Уже сейчас на них резко увеличился спрос.

Ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок для животных из-за рубежа вводит «Россельхознадзор», объясняя меры госконтролем за безопасностью продукции. Европейские ветслужбы не отслеживают, откуда поступает сырье для кормов, и не контролируют температурные режимы их производства. Иными словами, с кормами в Россию могут быть занесены опасные вирусы и заболевания. Проверки показали, что ветслужбы системно не контролируют в кормах и кормовых добавках содержание стимуляторов роста мышечной массы животных, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО, сообщает «Российская газета». А без гарантий безопасности «Россельхознадзор» не может возобновить импорт кормов.

Сегодня объем товарных запасов сократился с привычных трех-четырех месяцев продаж до одного-двух. Проблемы возникают как с импортными кормами, так и с зарубежным сырьем для российских марок. К решению вопроса уже подключилось Минэкономразвития с целью возобновления поставок кормов и сырья в Россию.

По данным «Российской газеты», отечественные производители в своем большинстве этот вопрос не комментируют. Например, АПХ «Мираторг» (выпускает корма для животных Winner) уверяет, что имеющиеся мощности позволяют производить необходимый ассортимент. В Mars (бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin) и Nestle (Purina, Felix), а также Ассоциации производителей кормов для домашних животных пока заняли выжидательную позицию и от комментариев воздерживаются.

Меж тем буквально на днях наметились подвижки: на три месяца Россельхознадзор разрешил некоторым иностранным производителям кормов и кормовых добавок из Германии, Нидерландов, Испании, Канады поставлять в Россию свою продукцию.

Тем временем корма стремительно раскупаются, несмотря на то что стоимость некоторых наименований увеличилась почти вдвое. Об этом сообщают сами владельцы животных.

Напомним, 85% кормов производится на территории России, кроме диетических и лечебных.

Самым обеспокоенным владельцам ветврачи напоминают: перевод животного на другой корм, например, натуральный, должен занять не меньше недели: в первый и второй день следует давать 75% старого сухого корма и 25% нового. При этом их надо хорошо перемешать. На третий и четвертый день корм смешивается в пропорции 50% на 50%. На пятый и шестой – 25% старого и 75% нового. С седьмого дня можно полностью переходить на новый корм. Если же животное до этого питалось исключительно сухим кормом, перевод на натуральное питание должен занять не менее двух недель.

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