В ближайшее время планируется увеличить минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пенсии, сообщает ТАСС.

О необходимости повышения этих выплат президент В. Путин говорил 16 марта в ходе совещания по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

Глава государства поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — указал В. Путин.