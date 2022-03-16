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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России готовятся к запуску Россграма

Блокировка Instagram перенесена на 14 марта

общество

В России готовятся к запуску Россграма

В России готовятся к запуску Россграма

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На смену Instagram (внесен Роскомнадзором в перечень запрещенных сайтов в РФ) в России запускают новую социальную сеть под названием «Россграм» или «Российский инстаграм».

Новая социальная сеть будет иметь привычный для пользователей функционал и мобильные приложения для Android и iOS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщество проекта. 

В рабочем варианте Россграм будет запущен 28 марта, в этот день доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Обычные пользователи получат доступ в апреле. В новой соцсети появятся дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств, реферальная программа и др. На данный момент разработчики дорабатывают функцию переноса данных из «Инстаграма». 

По данным ТАСС, создателем новой соцсети является интернет-маркетолог Александр Зобов, который учился на одном курсе с разработчиком Telegram Павлом Дуровым.

Напомним, 14 марта «Роскомнадзор» ограничил доступ в Instagram на территории России. Согласно заявлению ведомства, доступ к соцсети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

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