Некоторые льготники города уже получили первую авансовую выплату, которая с 1 апреля заменит бесплатный проезд в общественном транспорте.

По словам горожан, деньги пришли на тот же банковский счет, куда перечисляется компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Решение заменить льготу бесплатного проезда на ежемесячную выплату Законодательное собрание Ростовской области приняло 22 февраля 2022 г. То есть с 1 апреля федеральные ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, а также труженики тыла и пострадавшие от политических репрессий будут платить за проезд в городском и межмуниципальном транспорте. Компенсацию права бесплатного проезда им будут выплачивать — по 1 тыс. руб. ежемесячно.

Единый проездной талон будет действителен до 31 марта 2022 года включительно. По нему льготники смогут, как и прежде, ездить по всей территории Ростовской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), пригородных и внутрирайонных маршрутах, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Дополнительную информацию по поводу выплаты ежемесячной тысячи рублей взамен бесплатного проезда можно узнать в Управлении соцзащиты по адресу: г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский, д. 84-А, кабинет № 1, тел.: 8 (86365) 7-56-50.

Следите за новостями в нашем телеграм-канале: t.me/gazetapik