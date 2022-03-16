Камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на донских дорогах помогут в раскрытии дорожно-транспортных происшествий.

Камеры будут подключены к системе «Паутина». Как сообщает региональная пресс-служба, к системе уже подключена 321 камера автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, действующая на территории Ростовской области. Процесс интеграции комплексов в новую всероссийскую систему уже завершен. Власти считают, что это позволит существенно повысить безопасность на дорогах.

Отметим, что на Дону с использованием «Паутины» было направлено 36,8 тысячи копий постановлений о правонарушениях. Штрафов было собрано на 23,9 млн руб.