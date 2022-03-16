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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Скрывшихся с места аварии водителей будут ловить на «Паутину»

Штрафы за превышение средней скорости отменили

транспорт

Скрывшихся с места аварии водителей будут ловить на «Паутину»

Скрывшихся с места аварии водителей будут ловить на «Паутину»

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Камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на донских дорогах помогут в раскрытии дорожно-транспортных происшествий. 

Камеры будут подключены к системе «Паутина». Как сообщает региональная пресс-служба, к системе уже подключена 321 камера автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, действующая на территории Ростовской области. Процесс интеграции комплексов в новую всероссийскую систему уже завершен. Власти считают, что это позволит существенно повысить безопасность на дорогах.

Отметим, что на Дону с использованием «Паутины» было направлено 36,8 тысячи копий постановлений о правонарушениях. Штрафов было собрано на 23,9 млн руб.

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