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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

С L-тироксином для щитовидной железы в России проблем быть не должно

С L-тироксином для щитовидной железы в России проблем быть не должно

здоровье

С L-тироксином для щитовидной железы в России проблем быть не должно

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Из-за ажиотажного спроса во многих аптеках Ростовской области исчез с прилавков жизненно необходимый препарат L-тироксин и его аналоги, предназначенные для поддержания рабочих функций щитовидной железы. 

Поскольку препарат принимается ежедневно и пожизненно, естественно, что многие пациенты начали им активно запасаться впрок. Минпромторг напомнил, что именно ажиотажная скупка ведет к искусственному исчезновению товаров с полок. 

Как сообщает портал «Объясняем РФ» со ссылкой на федеральный минздрав, запасов L-тироксина в России достаточно. Сейчас в стране есть 10 млн упаковок этого лекарства. Из них около миллиона продаются в аптеках. Для подтверждения данной информации рекомендуется посмотреть наличие препарата в ближайших аптеках в приложении «Честный знак».

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