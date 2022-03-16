Из-за ажиотажного спроса во многих аптеках Ростовской области исчез с прилавков жизненно необходимый препарат L-тироксин и его аналоги, предназначенные для поддержания рабочих функций щитовидной железы.

Поскольку препарат принимается ежедневно и пожизненно, естественно, что многие пациенты начали им активно запасаться впрок. Минпромторг напомнил, что именно ажиотажная скупка ведет к искусственному исчезновению товаров с полок.

Как сообщает портал «Объясняем РФ» со ссылкой на федеральный минздрав, запасов L-тироксина в России достаточно. Сейчас в стране есть 10 млн упаковок этого лекарства. Из них около миллиона продаются в аптеках. Для подтверждения данной информации рекомендуется посмотреть наличие препарата в ближайших аптеках в приложении «Честный знак».

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