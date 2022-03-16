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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Реку Глубокую хотят расчистить к концу 2022 года

В Каменском районе река Глубокая терпит экологическое бедствие

ЖКХ

Реку Глубокую хотят расчистить к концу 2022 года

Реку Глубокую хотят расчистить к концу 2022 года

Опубликовано

1 марта Минприроды Ростовской области заключило государственный контракт с ООО “Фонд Экология Дона” на расчистку реки Глубокой в Каменском районе, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По условиям контракта подрядчик из Ростова-на-Дону должен будет провести санитарную очистку водного объекта длиной 30 км, в том числе удаление донных отложений в русле реки протяженностью 8 км.

Завершиться работы должны до 31 ноября 2022 г.

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