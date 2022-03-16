1 марта Минприроды Ростовской области заключило государственный контракт с ООО “Фонд Экология Дона” на расчистку реки Глубокой в Каменском районе, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По условиям контракта подрядчик из Ростова-на-Дону должен будет провести санитарную очистку водного объекта длиной 30 км, в том числе удаление донных отложений в русле реки протяженностью 8 км.

Завершиться работы должны до 31 ноября 2022 г.