ЖКХ
Реку Глубокую хотят расчистить к концу 2022 года
Реку Глубокую хотят расчистить к концу 2022 года
1 марта Минприроды Ростовской области заключило государственный контракт с ООО “Фонд Экология Дона” на расчистку реки Глубокой в Каменском районе, сообщается в телеграм-канале ведомства.
По условиям контракта подрядчик из Ростова-на-Дону должен будет провести санитарную очистку водного объекта длиной 30 км, в том числе удаление донных отложений в русле реки протяженностью 8 км.
Завершиться работы должны до 31 ноября 2022 г.