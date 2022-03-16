Происшествие случилось 15 марта в Ростовской области, в гостинице Аксая.

Житель Аксая в бассейне застрелил свою супругу и ее знакомого, мужчину, после чего покончил с собой. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя следкома РФ по РО.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в бассейне гостиничного комплекса «Оптимист», произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю бывшую супругу и 51-летнего посетителя. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте. Есть версия, что преступление совершено на почве ревности.

Выйдя на сушу, мужчина покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.