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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мужчина застрелил бывшую супругу и покончил с собой

9-мм пистолет Макарова

происшествия

Мужчина застрелил бывшую супругу и покончил с собой

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Происшествие случилось 15 марта в Ростовской области, в гостинице Аксая.

Житель Аксая в бассейне застрелил свою супругу и ее знакомого, мужчину, после чего покончил с собой. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя следкома РФ по РО.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в бассейне гостиничного комплекса «Оптимист», произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю бывшую супругу и 51-летнего посетителя. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте. Есть версия, что преступление совершено на почве ревности.  

Выйдя на сушу, мужчина покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. 

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