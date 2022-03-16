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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Масштабные работы на донских дорогах начнутся с 1 апреля

На трассе М 4 «Дон» в районе Каменска снова растет пробка

транспорт

Масштабные работы на донских дорогах начнутся с 1 апреля

Масштабные работы на донских дорогах начнутся с 1 апреля

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До этого времени проходит ямочный ремонт.

Как сообщает региональная пресс-служба, за январь-февраль текущего года на дорогах Ростовской области подрядные организации залатали более 17 000 м2 ям. Параллельно ведутся работы по содержанию автодорог. В том числе: уборка остановочных павильонов и прилегающих территорий, очистка и замена дорожных знаков и барьерного ограждения.

Основные виды дорожных работ начнутся в новом сезоне, в частности, с 1 апреля.

Отметим, что за два месяца текущего года на дорогах, соединяющих Ростовскую область и Краснодарский край, устранено порядка 3000 м2 дефектов асфальтобетонного покрытия.

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