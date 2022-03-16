Ажиотажный спрос на многие импортные товары коснулся очков и контактных линз. Потребители пытаются запастись впрок. Более того, в связи с повышением курса валют и растущими ценами данная продукция существенно подорожала.

В среднем цены выросли на 30-40%, сообщает новостной портал «Известия» со ссылкой на участников рынка. При этом большинство продавцов стараются сдержать рост цен, жертвуя маржинальностью, чтобы не потерять клиентов. Однако, по словам некоторых экспертов, дефицита линз скорее не будет, так как кроме Европы многие производства находятся в Азии. К тому же рынок оптических линз держит большие склады в России, а иностранные производители линз пока продолжают работать на российском рынке.

Официальный интернет-ресурс «Объясняем РФ» информирует о том, что на данный момент в России мягкие линзы производят «Окей Вижен Ритейл», «Фирма Конкор», «СВЕТЛЕНЗ» и «Оптимедсервис». Производством жестких линз занимаются «Окей Вижен Ритейл» и «Доктор Линз Техно». Растворы для линз в России производят пять предприятий — АОЗТ «Колинз», «Оптимедсервис», «Чистая река», НПО «Линко», НПФ «Медстар». Наибольший объем производства (80%) приходится на «Оптимедсервис» (Стерлитамак).

Следите за новостями в нашем телеграм-канале: t.me/gazetapik